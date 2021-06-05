شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": دورة الأكاديمية الوطنية للتدريب مجانية ومدتها 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الدورة التدريبية المزمع عقدها بمشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب مجانية ويتحمل المجلس تكلفة المتدرب التي تبلغ 60 ألف جنيه؛ وتأتي بهدف إعداد قيادات إعلامية وصحفية مدربة ومؤهلة لتولى المسئولية فى السنوات القادمة.

وأضاف المجلس، أن مدة الدورة التدريبية 3 شهور شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة التى تتم بمعرفة الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وأنه حال إخلال المتدرب بعد قبوله بشروط الأكاديمية الوطنية للتدريب، أو عدم الالتزام في الحضور، سيقوم بدفع 60 ألف جنيه وهى تكلفة تدريب كل متدرب.

وكان المجلس قد أعلن شروط التقدم لحضور الدورة التدريبية، وهي ألا يزيد سن المرشح عن 45 سنة؛ والحصول على موافقة كتابية من جهة العمل والهيئة التابع لها في حالة القبول النهائي بالدورة؛ وإقرار جهة العمل بتفرغ من يتم ترشيحه للدورة تفرغاً تاماً لمدة 3 شهور متصلة (فترة الدورة التدريبية) وذلك فى حالة القبول بالدورة.

وكذلك إجادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، والإلمام بالحاسب الآلي، وأن يكون المرشح للدورة مقيداً بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

وتقدم الطلبات أون لاين مشمولا بها صورة من الرقم القومي وصورة من كارنيه النقابة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول للمتقدم، من خلالE-mail: [email protected]، أو Whatsapp: 010 1459 5449.

وآخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس الموافق 10 / 6 /2021 ولن يعتد بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.