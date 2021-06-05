شكرا لقرائتكم خبر عن لاشيت يتهم حزب "الخضر" الألماني بالنظر في زاوية ضيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم مرشح تحالف المستشارة أنجيلا ميركل، لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، حزب الخضر بـ "بالنظر ضيق الأفق" في معركة حماية البيئة واقتصار هذه النظرة على المحظورات.

وخلال تجمع لممثلي الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قال لاشيت، رئيس حكومة الولاية، اليوم السبت إن التحالف المسيحي يكافح من أجل "المشروع الكبير لألمانيا المحايدة مناخيا".

وأعرب رئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي عن اعتقاده بأن النقاش حول ما إذا " كان يجب أن تصبح أسعار الوقود هكذا أو هكذا" وحول ما إذا كان يتعين تقييد الرحلات الجوية داخل ألمانيا، هو جزء صغير من القضية.

ورأى لاشيت أنه يجب توفير محفزات لضخ استثمارات في مجال الإنتاج المحايد مناخيا، وقال إن التحالف المسيحي لا يسعى إلى اعتماد سياسته على " المنع والتخلي والفقد" بل على " الابتكار والمحفزات والأفكار"، وقال إن من بين ذلك تطبيق ضريبة شركات تحافظ على القدرة التنافسية لهذه الشركات.

وأعرب لاشيت عن رفضه للاعتقاد بأن السياسة تستطيع توجيه كل تفصيلة في الاقتصاد عن طريق إصدار مراسيم.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي في ولاية شمال الراين ويستفاليا، يعتزم وضع لاشيت على رأس قائمته للانتخابات البرلمانية، وهذا هو السبب في تجمع نحو 250 ممثلا لأكبر رابطة محلية للحزب المسيحي في ألمانيا في اجتماع فعلي لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.