شكرا لقرائتكم خبر عن 209 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل خمس وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا و126 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 97.5 %، ونسبة الإصابات النشطة 104 %، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 21 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.