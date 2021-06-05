شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تتهم كينيا بشن غارات جوية عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت الصومال كينيا بشن غارات جوية عشوائية في بلدتي "الآدي " و"هيسا أوجور" في منطقة جيدو بولاية جوبالاند في الثالث من يونيو، في أحدث تصعيد للتوترات بين الدولتين الجارتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الصومالية أن الهجوم "هو أحدث مثال على عمليات قوات الدفاع الكينية التي تسفر عن مقتل وتشويه المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي أصبح على نحو متزايد سمة مميزة سيئة لعمليات سلاح الطيران الكيني".

وأضافت وزارة الخارجية أن الصومال سوف تستعرض مخاوفها مع الاتحاد الأفريقي وسوف تبدأ عملية تشكيل لجنة دائمة للشكاوى في المنظمة الأفريقية لمحاسبة مرتكبي "التدمير غير المشروع للممتلكات" وإعادة الحقوق للضحايا.

ولم يجب المتحدث باسم الحكومة الكينية سيريس أوجونا على المكالمات التي تطلب ردا.