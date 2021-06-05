شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تخفف بعضاً من قيود الإغلاق مع تراجع الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مومباي ودلهي إلى جانب العديد من المناطق الأخرى في الهند، بعض التخفيف في قيود الإغلاق، اعتبارا من بعد غد الإثنين، فيما يتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى منخفض منذ حوالي شهرين، بعد موجة ثانية قاتلة من الجائحة.

وستسمح دلهي، التي تخضع لإغلاق منذ 19 إبريل الماضي، بجميع أنشطة التجارة الالكترونية، التي كانت تقتصر حتى الآن على عناصر أساسية، طبقا لما أعلنه رئيس وزراء دلهي، ارفيند كيجريوال اليوم السبت.

وسيتم السماح للأسواق ومراكز التسوق بفتح أبوابها.

ويمكن أن تفتح المكاتب أبوابها بنصف القوة العاملة بحضور شخصي، وسيبدأ مترو دلهي العمل بنصف سعة المقاعد.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، تسجيل 121 ألفا و 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية، وذلك في أدنى معدل إصابة منذ السابع من أبريل الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 28 مليونا و 693 ألفا و 835 حالة.