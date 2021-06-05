بفوز صعب.. لبنان يتصدر المجموعة الثامنة في التصفيات المزدوجة

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، فيما ظلت سريلانكا دون نقاط.

وافتتحت سريلانكا التسجيل في الدقيقة 10، عن طريق اللاعب وسيم رازيك. وعاد منتخب لبنان سريعًا إلى أجواء المباراة في الدقيقة 11 برأسية جوان العمري.



وتقدم منتخب لبنان في الدقيقة 17، من ركلة ركنية نفذها محمد حيدر، وحولها محمد قدوح برأسه داخل الشباك بنجاح.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل منتخب لبنان على ركنية، نفذها ربيع عطايا، وحولها جوان العمري بطريقة أكروباتية رائعة في الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل منتخب سريلانكا، الهدف الثاني في الدقيقة 61، عبر وسيم رازيك، وذلك بعد حصوله على خطأ أمام حسن شعيتو شبريكو.

وأهدر منتخب لبنان، فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79، بعد كرة بينية من ربيع عطايا، سددها نادر مطر، وأنقذها حارس سريلانكا دوجان بيرير، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرز.

