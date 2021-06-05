بالصورة.. نقابة الفنانين تنعى فناناً عراقياً

وقالت النقابة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنعى رحيل الفنان ماجد العزاوي، والذي وافته المنية مساء الأمس سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".الجدير بالذكر ان الفنان الراحل عضو الفرقة السيمفونية الوطنية ومسؤول المكتبة الموسيقية في الفرقة.