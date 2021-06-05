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بالصور: القبض على متهمة بالسرقة في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، القبض على متهمة بسرقة ذهب ومبلغ من المال في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفرزة أمنية من شعبة مكافحة إجرام البلدة في ميسان على إثر بلاغ تقدمت به احدى المشتكيات حول تعرضها لسرقة مبلغ من المال قدره مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية في سوق العمارة الكبير، تمكنت من القاء القبض على احدى المتهمات في سوق العمارة الكبير وضبطت بحوزتها مبلغ المال المسروق وكذلك المصوغات الذهبية".

 

واضاف البيان، انه "تم تدوين اقوالها واعترفت صراحة بقيامها بامتهان عمل التسول ومن خلاله تقوم بتتبع المتبضعات النساء في السوق وسرقة حقائبهن الشخصية والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية التي بداخلها، كما اعترفت بقيامها بتنفيذ خمس عمليات سرقة للنساء، من بينها سرقة المشتكية المذكورة".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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