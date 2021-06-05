القبض على مطلوب بـ'الارهاب' في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القبض على مطلوب بـ"الارهاب" في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب) من خلال تكثيف جهود إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين في نقطة تفتيش مشتركة تابعة لفوج الطوارئ السادس مدخل ناحية جبلة شمالي المحافظة".

واضافت القيادة ان "المتهم نقل الى مركز للاحتجاز الأمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب أصولياً".