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رسميا.. روبن دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم 2020/2021

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-05 | 12:54

رسميا.. روبن دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم 2020/2021

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، حصول المدافع البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ للموسم 2020/2021.

وتفوق دياز على محمد صلاح ()، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، وجاك غريليش (أستون فيلا)، وهاري كين (توتنهام)، وماسون مونت ()، وتوماس سوتشيك (ويستهام يونايتد).

 

وانضم دياز البالغ من العمر 24 عاما لمانشستر سيتي، الصيف الماضي، قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 68 مليون يورو.

 

وشارك دياز مع مانشستر سيتي في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، بواقع 2845 دقيقة، سجل فيها هدفا، وأسهم في تتويج الفريق باللقب.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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