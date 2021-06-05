رسميا.. روبن دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم 2020/2021

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، حصول المدافع البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ للموسم 2020/2021.

وتفوق دياز على محمد صلاح (ليفربول)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، وجاك غريليش (أستون فيلا)، وهاري كين (توتنهام)، وماسون مونت (تشيلسي)، وتوماس سوتشيك (ويستهام يونايتد). وانضم دياز البالغ من العمر 24 عاما لمانشستر سيتي، الصيف الماضي، قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 68 مليون يورو. وشارك دياز مع مانشستر سيتي في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، بواقع 2845 دقيقة، سجل فيها هدفا، وأسهم في تتويج الفريق باللقب.

