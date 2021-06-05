انت الان تتابع خبر بعد الهجوم على البيشمركة.. دعوات الى التعاون بين بغداد واربيل لايقاف 'البككة' عند حدوده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اليوم السبت، ان خطر التدخل التركي وتحركات حزب العمال الكردستاني لا يقل خطرا عن الأضرار التي تسببت بها تنظيمات داعش الارهابي، فيما دعا حكومتي المركز والاقليم للتعاون الوثيق وتنسيق الجهود لايقاف نشاط هذا التنظيم عند حدوده.

