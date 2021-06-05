محمد بن زايد يبحث مع "المنفي" تطورات العملية السياسية بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف بلاده الثابت تجاه دعم ليبيا وتحقيق آمال شعبها.

جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبوظبي، الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، السبت، في قصر الشاطئ.

ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية اللقاء بالمنفي وتمنى له التوفيق مع إخوانه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استعداد الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

من جانبه، ثمن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا مواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم بلاده، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

وأشار إلى عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ونجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية الليبية وعدد من مسؤولي البلدين.