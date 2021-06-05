خريطة "طالبان" تتوسع في أفغانستان.. سقوط مقاطعة أخرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت حركة "طالبان" من مكاسبها العسكرية الأخيرة، بعد استيلاء مسلحيها على مقاطعة أخرى في إقليم نورستان بشرق أفغانستان.

وقال عضو المجلس الإقليمي سعيد الله نورستاني، إن القوات الحكومية تخلت عن مقاطعة دواب الواقعة بالإقليم بعد 20 يوما من المقاومة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب نورستاني، سد المسلحون كل طرق الإمداد إلى المقاطعة، ما دفع القوات الحكومية إلى إخلاء المقاطعة بعدما لم يتمكنوا من تلقي أي مؤن غذائية أو ذخيرة من الحكومة المركزية لنحو شهر.

وقال إسماعيل أتيكان، عضو البرلمان الذي يمثل الإقليم، إن القوات الحكومية غادرت المنطقة بدون قتال، بعد اتفاق توسط فيه شيوخ القبائل المحليون في المنطقة.

وفي المقابل، لم يهاجمهم المسلحون أثناء الإخلاء.

وذكر أتيكان أن المقاطعة تربط إقليمي بانجشير وباداخشان بنورستان ويشكل المسلحون الآن تهديدا على إقليم لغمان المجاور حيث أنهم حاصروا مقاطعة نورجرام في الإقليم.

وسقطت ثلاث مقاطعات حتى الآن في يد طالبان منذ مساء الخميس.

أكد مسؤولون محليون سقوط مقاطعتين في إقليمي زابول واوروزجان بجنوب البلاد في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وما زال العنف يتصاعد في أفغانستان، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان على العديد من الجبهات.

وتحدث مسؤولو الأمن عن اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان في عشرة أقاليم على الأقل في الساعات الـ24 الماضية.

ومايو/أيار الماضي، أوضحت الأمم المتحدة أن قرابة 1800 مدني لقوا حتفهم أو أُصيبوا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال القتال بين القوات الحكومية وطالبان رغم جهود إحلال السلام.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها سحب القوات بالكامل بحلول 11 سبتمبر/أيلول، بعد عقدين بالتمام من هجمات تنظيم القاعدة عليها.