لمكافحة حالة الطوارئ بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أمريكية يدعو المواطنين لصلاة الاستسقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا حاكم ولاية يوتا الأمريكية السكان للانضمام إليه في عطلة نهاية أسبوع للصلاة"من أجل هطول الأمطار؛، لمكافحة حالة الطوارئ بسبب الجفاف.



وقال الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس، في مقطع فيديو نشر عبر موقع "تويتر": "لقد طلبت بالفعل من جميع سكان يوتا أن يحافظوا على المياه من خلال تجنب الاستحمام لفترة طويلة، وإصلاح الحنفيات المتسربة".

وأضاف: "لكني أخشى ألا تكون هذه الجهود وحدها كافية لحمايتنا، نحتاج المزيد من المطر ونحتاجه الآن، نحن بحاجة إلى بعض التدخل الإلهي، ولهذا السبب أطلب من سكان يوتا من جميع الأديان أن ينضموا إلي في عطلة نهاية أسبوع، من 4 إلى 6 يونيو، للصلاة".

وشدد كوكس على أن الدعوة للانضمام إلى "صلاة جماعية متواضعة من أجل المطر مفتوحة أمام"جميع سكان يوتا بغض النظر عن الانتماء الديني".

كما نشر الحاكم، الذي أصدر أمرين طارئين متعلقين بالجفاف هذا العام، إعلانا موقعا رسميا لـ"عطلة نهاية الأسبوع للصلاة في ولاية يوتا".

وأشار كوكس إلى أن الظروف المناخية المتعلقة بالجفاف الخطير في ولاية يوتا تشكل مصدر قلق للزراعة، وقد زادت من مخاطر حرائق الغابات.

وأفاد مكتب سولت ليك سيتي التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية عن درجات حرارة قياسية يومية في عدة مدن من الولاية هذا الأسبوع وأصدر "تحذيرات وإرشادات بشأن الحرارة المفرطة".

يوتا من بين الولايات الجبلية والغربية التي تضررت بشدة من حرائق الغابات في عام 2020، حيث أصبح التأثير المدمر لتغير المناخ واضحا للكثيرين.