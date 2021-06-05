حصيلة إصابات "كورونا" في بعض دول أوروبا وآسيا والأمريكيتين

برازيليا - رويترز

أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية بأن البلاد سجلت 1454 وفاة جديدة بكوفيد-19 حتى يوم الجمعة و37936 إصابة جديدة بالمرض.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالمرض في البرازيل إلى 470842 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا مع تسجيل 16.84 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.

وتتراجع الوفيات اليومية بشكل كبير من الذروة التي شهدتها البلاد في الموجة الثانية من الوباء في أبريل/نيسان.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 2809 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و206 وفيات يوم الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 228568 بينما سجلت البلاد مليونين و429631 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

أما الهند، فأعلنت السبت تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3380.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 28.69 مليون وعدد الوفيات 344082.

كما سجلت تايوان 511 إصابة جديدة بكوفيد-19 السبت من بينها 35 حالة أضيفت إلى الأعداد الإجمالية للحالات في الأيام القليلة الماضية، حيث عدّلت السلطات الأرقام بعد تأخر في الإبلاغ عن الفحوص الإيجابية.

وكانت تايوان قد سجلت 472 حالة عدوى محلية يوم الجمعة، وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج إن الجزيرة تجري محادثات مع شركات أمريكية لتصنيع لقاحاتها للوقاية من المرض بعد محادثات مماثلة مع شركات أوروبية.

وطلبت تايوان الحصول على حوالي خمسة ملايين جرعة من شركة مودرنا الأمريكية ووصلت منها 150 ألف جرعة، كما طلبت عشرة ملايين جرعة من شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية.

وتحمّل الجزيرة، التي تجري محادثات أيضاً مع شركة بيونتك، الصين مسؤولية عرقلة صفقة مع الشركة الألمانية هذا العام، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها.

وقالت شركة جونسون آند جونسون يوم الجمعة إنها تجري محادثات مع تايوان منذ العام الماضي لإمدادها بلقاحها الواقي من المرض.

وسجلت تايوان منذ بدء الجائحة 10956 إصابة بفيروس كورونا و225 وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا السبت عن تسجيل زيادة محدودة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ خمس إصابات، وذلك في وقت تسعى فيه السلطات لتحديد مصدر بؤرة إصابات بسلالة شديدة العدوى.

وسجلت الولاية 69 إصابة في الموجة الأخيرة، بينما دخلت العاصمة ملبورن ثاني إغلاق مشدد في عطلة نهاية الأسبوع.

ورصدت السلطات سلالة دلتا شديدة العدوى في ملبورن يوم الجمعة، مما أثار مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الإصابات.

وكانت السلالة ذاتها هي السبب المرجح للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس في الهند مؤخراً.

كما سجلت روسيا السبت 9145 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، منها 2897 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و117274.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 399 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 123436.