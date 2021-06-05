شكرا لقرائتكم خبر عن «ألف» تبدأ تسليم المرحلة الأولى من «الممشى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ألف»العقارية، اكتمال المرحلة الأولى لمشروع «الممشى» في الشارقة، والبدء بتسليم الوحدات السكنية ومحال البيع بالتجزئة اعتباراً من يونيو/ حزيران الجاري.

تتضمن المرحلة الأولى التي سيتم تسليمها تدريجياً، 7 مبانٍ و693 وحدة سكنية و 41 متجراً للبيع بالتجزئة، وتتنوع الوحدات السكنية التي يضمها المشروع ما بين استوديوهات وشقق من 1-2-3 غرف نوم، جميعها مجهّزة بأعلى معايير الجودة العالمية وأرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: «يسرّنا أن نعلن عن البدء بتسليم المرحلة الأولى تدريجياً من «الممشى»، المشروع الذي يحقق رؤية الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، مؤسس المجموعة، في توفير تجارب فريدة خاصة بأنماط الحياة للمجتمعات المحلية وتجّار التجزئة على حد سواء، والمحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران».

وأضاف «يتميّز مشروع الممشى بموقعه الاستراتيجي في الشارقة، ويتضمن أفضل مرافق الترفيه واللياقة البدنية للمقيمين، فضلاً عن مسارات المشي والدراجات الهوائية ومناطق لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة التي توفر تجربة معيشية متكاملة».