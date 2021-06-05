جمارك دبي تُنفذ 160 دورة تدريبية خلال الربع الأول

دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لـ«جمارك دبي» في عام 2021 والتي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير إمكانيات مواردها البشرية وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير كفاءات الموظفين، نفذ مركز التدريب الجمركي 160 دورة تدريبية خلال الربع الأول من العام الجاري، استفاد منها 1079 موظفاً، وتنوعت الدورات ما بين التخصصية والإدارية، حيث نُفذت 139 دورة تدريبية تخصصية في العمل الجمركي، و19 دورة مهارات إدارية وورشتا توعية، وذلك بإجمالي 4 آلاف ساعة تدريبية على كافة الدورات.

وقد تم إعداد الخطة التدريبية لهذا العام بناء على عدّة مُدخلات منها مصفوفة الكفاءات الوظيفية الفنية والسلوكية، وكذلك التوجهات الحكومية الحالية والمستقبلية والمتغيرات في بيئة العمل، عن طريق اتباع منهجية محددة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتضمن تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات التدريبية والتطويرية لكافة موظفي «جمارك دبي».

وعمدت «جمارك دبي» إلى إحداث تنوع في الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الحالي لتشمل (تقييم المخاطر الجمركية، مؤشرات مخاطر الشحنات، مؤشرات المخاطر في المطارات، مؤشرات المخاطر في الشحنات البحرية، طرق تهريب المخدرات، الحس الأمني، لغة الجسد والمؤشرات السلوكية، دورة الاستخبارات الجمركية، إدارة الحدود المنسّقة (CBM)، الأمن السيبراني هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتعلقة بفنون الإدارة، والتطوير الذاتي).

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية: تركز الخطة التدريبية لهذا العام على بناء وتطوير المعرفة للموظفين بكافة فئاتهم وتخصصاتهم مع التركيز على برامج إعداد وتطوير الصف الثاني والثالث في الدائرة لقيادة المستقبل، وذلك عبر تنمية المهارات الإدارية والسلوكية لهم من خلال دورات متخصصة تحفز الجانب التطويري لوظائفهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، ولمواكبة التغيرات الكبرى التي نلمسها في كافة المجالات للوصول إلى مستقبل أكثر كفاءة وأمناً من خلال تعزيز التجارة المشروعة عالمياً، والسعي إلى تحقيق رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية على التزام «جمارك» دبي بخطتها السنوية التدريبية مع إحداث التغيير كل عام بإضافة دورات تطويرية تتواكب مع التوجهات المستقبلية لمبادرات الحكومة، لافتاً إلى تعاون مركز التدريب الدائم مع الموظفين في توفير ما يتم احتياجه من دورات تدريبية تخصصية إضافية بما يعود بمردود إيجابي على تحقيق الرضا والسعادة للكادر الوظيفي.

وأكدت أسماء أحمد مدير أول إدارة البرامج التدريبية بجمارك دبي، أن مركز التدريب اعتمد تنفيذ خطة تدريبية متنوعة شملت الجوانب المتخصصة في العمل الجمركي وأيضاً الجوانب الإدارية وتطوير الذات هذا بالإضافة إلى التركيز على الاحتياجات التدريبية التي يُقرها كل موظف لتطوير مهاراته، مشيرة إلى التركيز في خطة التدريب على تأهيل كوادر مؤسسية قادرة على قيادة المستقبل للخمسين عاماً الُمقبلة.