شكرا لقرائتكم خبر عن تيتيباس يهزم إيسنر ويصعد لدور الـ16 في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

واجه المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تيتيباس أول اختبار فعلي خلال مسيرته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام قبل أن ينجح في التغلب على منافسه الأمريكي جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 5-7 و6-3 و7-6 و6-1، ليتأهل للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفي المجموعة الأولى، واجه تيتيباس (22 عاماً) الذي فاز بلقبين على الملاعب الرملية قبل فرنسا المفتوحة، سيلاً من ضربات الإرسال القوية جداً من اللاعب الأمريكي فارع الطول، لكنه في النهاية نجح في الوصول لإيقاعه ليضرب موعداً في الدور المقبل مع المصنف 12 الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وقال تيتيباس بعد الفوز: "جون لاعب كبير وبوسعي التعلم من اللعب أمامه".

وأضاف تيتيباس أن "ضربات إرساله كانت بمثابة عائق كبير أمامي. لكن الأمور بدأت تسير لصالحي بداية من المجموعة الثانية. واستعدتُ تماسكي قليلاً".