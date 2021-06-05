شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تبحث عن براءة ريا وسكينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بعد غياب أكثر من عامين عن الساحة الفنية، وبعد إجراء 15 عملية جراحية في أنفها ووجهها، نجحت في إعادة ابتسامتها إلى وجهها ومواجهة الكاميرات مجدداً، عادت الفنانة حورية فرغلي لممارسة نشاطها الفني مجدداً، بمشاركتها في دور البطولة من خلال فيلم «براءة ريا وسكينة»، الذي يقدم رؤية جديدة ووجهة نظر مختلفة عن إظهار «ريا وسكينة» على اعتبار أنهما مجرمتان، حيث يكشف الفيلم أسراراً لأول مرة عن السيدتين.

فرغلي حرصت في أول يوم تصوير لها، على أن توجه رسالة من خلال صفحتها، قدمت خلالها الشكر لكل الجمهور الذي دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية في أمريكا وبعد عودتها، وطمأنت المتابعين لها على حالتها الصحية وآخر تطوراتها، مشيرة إلى أنها أصبحت طبيعية تماماً، وتمارس حياتها بشكل طبيعي دون مشاكل في التنفس أو الشم والتذوق، وكذلك أصبح شكل أنفها طبيعياً.

تشارك فرغلي في بطولة الفيلم، وفاء عامر، ومعهما منة فضالي، أحمد منير، أشرف مصيلحي، محسن منصور، ياسر علي ماهر، لطفي لبيب، عايدة غنيم، شريف باهر، شمس، حسن عبد الفتاح، وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.