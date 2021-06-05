شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة» و«حرة الحمرية» تجددان شراكتهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بيئة» وهيئة المنطقة الحرة في الحمرية عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية التي جرى توقيعها في العام 2017، لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات البيئية في المنطقة وإعادة تدوير المخلفات.

يأتي تجديد الشراكة التي جرت مراسمها مؤخراً في مقر هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وفهد شهيل الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيئة»، في إطار حرص الطرفين للحفاظ على البيئة ومكوناتها عبر الحلول المبتكرة التي تقدمها «بيئة» للهيئة وتزويدها بخدمات النظافة وإدارة النفايات المتكاملة.

وتتيح هذه الشراكة لـ«بيئة» جمع النفايات الصلبة والسائلة في المنطقة الحرة بالحمرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع قسم البيئة والصحة والسلامة التابع للمنطقة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية للموظفين المختصين سواء في قسم البيئة أو الصيانة ولدى الشركات المستثمرة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم والارتقاء بأدائهم المهني لإيجاد الحلول البيئية الأمثل.

وبالمناسبة قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: «سُررنا بتجديد عقد الشراكة مع هيئة المنطقة الحرية بالحمرية، كونها استراتيجية ممتدة وتتسم بالنجاح حيث حققت نتائج رائعة على مدار السنوات الأربع الماضية، كما يؤكد هذا التجديد على استمرار والتزام الطرفين بتعزيز النمو المستدام وحماية البيئة.»

تعزيز النمو المستدام

من جانبه أكد سعود سالم المزروعي، أن الشراكة الاستراتيجية مع «بيئة» تعكس التزام الهيئة باستدامة نشاطاتها وعملياتها، وجهودها الحثيثة في توفير مناخ عمل صديق للبيئة والمحافظة على الموارد، معتبرا أن إدارة النفايات جزء رئيس من استراتيجية الهيئة التي تخدم خطط استقطاب‏ المستثمرين، الذين يدركون أن الاستدامة والحفاظ على البيئة شرط أساسي لتحقيق النجاح والنمو وتعزيز سمعتهم بين عملائهم والمستهلكين، مؤكداً التزام الهيئة الدائم نحو توفير أفضل بيئة لممارسة الأعمال لمستثمريها وشركاتهم، ومثمنا الجهود التوعوية الكبيرة التي تقوم بها شركة بيئة لخدمة المجتمع والأفراد.