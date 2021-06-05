شكرا لقرائتكم خبر عن «أيانا القابضة» تطلق «وورك باي» حاضنة الأعمال الأحدث في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت «أيانا القابضة» «وورك باي» حاضنة أعمال جديدة ومساحة مشتركة للعمل التعاوني توفّر للشركات الناشئة مجموعة من خدمات الدعم إضافة إلى فرصة لطرح أفكارها التجارية المبتكرة على شركة التكنولوجيا «أيانا القابضة» التي تنشط في القطاع العقاري وتعمل انطلاقاً من دولة الإمارات.

وتسمح «وورك باي» لروّاد الأعمال بتحقيق الاستفادة المهنية من المتحدثين من الخبراء، ومناسبات التعارف المهني، وغرف الاجتماعات، ورزم الحوسبة السحابية، وأرفع درجات الإرشاد العالمي من القادة البارزين في القطاع. كما ستتاح لهم الفرصة لتقديم عروضهم وأفكارهم أمام أعضاء مجلس إدارة «أيانا القابضة» الذين سيختارون بعدها بعناية شركة ناشئة يدعمونها، ويستثمرون فيها، ويساعدونها في تطوير أعمالها وأنشطتها على نطاق واسع.

وقال عبد الله بن لاحج، الشريك المؤسس لشركة «أيانا القابضة»: «تساعد الشركات الناشئة في حل المشاكل المعقدة التي تواجه الإنسانية ووضع الحلول التي تمس حياة الناس بطريقة إيجابية. ومن هنا جاء التزامنا بدعم مجتمع رواد الأعمال عبر الربط بينهم وبين أفضل ما هو متاح من موارد، وإرشاد، وصلات، وكل ما يحتاجون إليه للنجاح والازدهار».

وأعلنت «أيانا القابضة» مؤخراً عن شراكة مع منصة المعلومات الخاصة التي تعمل انطلاقاً من كاليفورنيا «آبسي» ( HYPERLINK «https://www.apsy.io» Apsy) بما يسمح لأعضاء «وورك باي» بالوصول إلى «آبسي» وتطوير وتصميم تطبيقاتهم الهاتفية دون شروط تقنية معقدة.

تمثّل حاضنة الأعمال هذه التزام «أيانا القابضة» بأداء دور مهم في تعزيز منظومة ريادة أعمال مزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في دعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد فرص اقتصادية وفرص عمل للمواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء.