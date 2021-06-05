شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بوصول المعدات المصرية لقطاع غزة لبدء عملية الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل، بإرسال شركة مصر سيناء، اليوم، معدات وأطقم هندسية وفنية لقطاع غزة للمساعدة فى إزالة أثار الأنقاض والبدء العمل فى إعادة إعمار غزة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وثمن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، جهود الدولة المصرية في دعم غزة، قائلا:" الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمت القضية الفلسطينية عملا وقولا، مشيرا إلى أن الخطوات الراسخة للقيادة المصرية وإدارتها للملف الخارجي باحترافية منقطعة النظير وإعادة رونق ومكانة بلادنا الصدارة بين الأمم وبلاد العالم.

وأكد تيسير مطر أن مصر أصبحت محط أنظار العالم نظرًا الدور الفريد الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة لتحقيق رؤية شاملة وثاقبة تعكف عليه مؤسسات وطنية، وضعت مصر محل الإشادة والتقدير من القوى العظمى لما تقدمه من إرساء الأمن ودعائم الاستقرار بالشرق الأوسط والقارة السمراء.

وأوضح أن دور الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية أعاد أسم مصر إلى مكانه الصحيح والمناسب، مؤكدا أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية تدير الملفات باحترافية شديدة ولا يهمها سوى مصلحة المواطن العربى عامة والمصرى خاصة.