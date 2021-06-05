جنوبية القاهرة: الانتهاء من إزالة 500 عقار غير آمن بمنطقة بطن البقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية.

وأشارت عبدالمنعم، في بيان السبت، إلى أن أعمال الإزالة تجرى على قدم وساق وبشكل آمن ومنظم، لافتة إلى أن عدد العقارات التي تم إزالتها حتى الآن وصلت لـ 500 من أصل 730عقارا مقرر إزالتها.

كما يلغ إجمالي عدد الأسر المستحقة للتعويضات 1321 أسرة، تم تسكينها بوحدات بديلة مجهزة بمشروع الأسمرات بحي المقطم بنسبة تنفيذ تقارب 70%.

وأوضحت أنها تولي كل الاهتمام لهذا الملف الهام "تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة"، والذي كان للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من المناطق العشوائية وتم الانتهاء منها بالفعل لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة لنقل سكان هذه المناطق إلى البديل الأفضل.