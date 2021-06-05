محافظ دمياط: توفير مناخ ملائم بلجان امتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط إنها تتابع سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية العملية بتخصصاتها المختلفة، إذ يؤدي ١٠٦٠٦ طلاب وطالبات الامتحانات في ٢٨ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة.

ووجهت المحافظ، بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات العملية بسهولة ويسر، وشددت على الانضباط داخل المعامل، كما اطمأنت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما وجهت كافة الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين المعامل والورش، ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لمواجهة أي ظروف طارئة قد تحدث، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس.