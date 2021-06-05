"قناة السويس" تثمن بيان نادي المملكة المتحدة للحماية في واقعة السفينة البنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- الخليج 365:

اطلعت لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية، "EVER GIVEN"، على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض.

وثمنت هيئة قناة السويس ما ورد بالبيان حول أحقيتها في الحصول على تعويض مناسب وعادل، يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس في بيان صحفي اليوم السبت، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلًا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها، بما لا يخل بحقوق الهيئة ويكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.

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وأوضحت الهيئة، أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة، من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

يشار إلى أن لائحة الملاحة في البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر، وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية EVER GIVEN.

كما تنص اللائحة في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 إلى 16 كم/ الساعة وفقًا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفًا وفقًا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسئولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.