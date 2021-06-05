استبعاد رئيس لجنة لعدم الانتظام في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

استبعدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، رئيس لجنة مدرسة الإعدادية للبنات الجديدة بمدينة كفر الشيخ، لعدم انتظام اللجنة.

ووفق بيان صادر اليوم السبت، عن محافظة كفر الشيخ، لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب، وجاء امتحان مادة اللغة العربية من المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأدى 57 ألف و676 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية، امتحان مواد اللغة العربية، والخط، والإملاء، في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية.