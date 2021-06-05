فلاديمير بوتين يؤكد على أهمية القضية الفلسطينية وحساسيتها بالنسبة للعالم

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية القضية الفلسطينية وحساسيتها بالنسبة للعالم بأسره..مشيراً الى إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقال الرئيس بوتين"عندما نضع نصب أعيننا أن القضية الفلسطينية حساسة ومهمة بالنسبة للعالم بأسره، سيكون من المهم بمكان ألا يتم طرح الموضوعات المتعلقة بحل تلك القضية، وتناولها على هامش السياسة الدولية أو في خلفيتها".

واضاف في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع مع مديري أبرز وكالات الأنباء العالمية، وذلك على هامش أعمال منتدى "سانت بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) المنعقد في روسيا "أن تجاوز الخلافات في فلسطين عامل مهم، وهناك أيضًا قضية المستوطنات الإسرائيلية، وقضايا أخرى تتراكم وكل هذا يتطلب دراسة متأنية".

وأعرب بوتين عن أمله بأن تحل كافة الأزمات الأساسية، وفي مقدمتها قضية حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، على أن يكون لذلك الحل انعكاس إيجابي على مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".