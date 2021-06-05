صحيفة اسبانية: ليونيل ميسي يفكر في مقاطعة كوبا أمريكا

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس مقاطعة بطولة كوبا أمريكا التي من المقرر أن تقام الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما منتبه لتصريحات كاسيميرو قائد منتخب البرازيل بشأن إمكانية مقاطعة البطولة، ويفكر بالطريقة ذاتها، رغم أنه يلتزم الصمت حاليا.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي الأرجنتين لديهم نفس موقف ميسي، وأشارت إلى أنه قد يحدث اتصال بين ميسي وصديقه نيمار الأيام المقبلة، للحديث عن القضية.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن هناك محادثات بين كبار قادة المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا للاتفاق على عدم خوض البطولة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون حاسمًا بشأن مصير إقامة كوبا أمريكا.

وكان من المقرر أن إقامة بطولة كوبا أمريكا في كولومبيا والأرجنتين، ولكن تم استبعاد البلدين تواليًا بسبب قضايا سياسية، وجائحة كورونا، وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ إقامتها في البرازيل، بداية من 13 يونيو الحالي.