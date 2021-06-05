بالصور: الدفاع المدني تستعين بـ'الدراجات النارية' للوصول إلى دار محترق

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بدار سكني في قرية "الهويدر القديمة" وسط قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، مستعينة بالدراجات النارية في دخولها الازقة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365 أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل دار سكن في قرية الهويدر القديمة ذات الأزقة الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الاطفاء وسط قضاء بعقوبة في محافظة ديالى" .

واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني اضطرت الى الإستعانة بالدراجات النارية للوصول إلى موقع الدار واخماد النيران وابعدت خطرها عن الدور السكنية المجاورة".

واشار الى أن "الحادث انتهى دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي داخل الدار المحترق.