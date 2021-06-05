بالارقام.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية خلال اسبوع

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الاسبوع الماضي.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته الخليج 365 أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال الأسبوع الماضي تمكنت من اعتقال مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بانتحال صفة رسمية، ومزورون ومتعاطون للمواد المخدرة".

واشار البيان الى "ضبط (406) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و(67) غراما من مادة الكرستال المخدرة، و(16) جهازا لتعاطي المخدرات".

وأضاف أن "المفارز المشتركة تمكنت من مصادرة (68) مسدساً، و(13) بندقية مختلفة الأنواع، و(٢٤٤٠) اطلاقة عتاد مختلفة، و(49) مخازن عتاد فارغة، و(119) رمانة يدوية، وجهاز واحد لإطلاق القنابل. وعملة نقدية اجنبية مزورة".