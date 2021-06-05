إبراهيموفيتش يعود لإثارة الجدل بتصريحات نارية

عاد نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش إلى تصريحاته النارية وذلك تعليقا على مسألة غيابه عن منتخب السويد في أمم أوروبا 2020، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ختام الموسم الفائت.

وقال النجم السويدي في حوار مع صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية: "الغياب عن أمم أوروبا محزن؟ المحزن أكثر بالنسبة لي هو الغياب عن ميلان في الكثير من المباريات".

وأصيب إبرا في مواجهة يوفنتوس بالأسابيع الأخيرة من الموسم، ليغيب عن ميلان في المتبقي من المباريات ويتأكد غيابه عن تشكيل منتخب بلاده الذي يستعد لخوض غمار يورو 2020.

وأضاف: "أريد مساعدة الفريق قدر الإمكان، أريد لعب 50 مباراة في الموسم، هذا عادي لي، ولكن يجب أن أتأقلم مع مطالب جسدي وليس عقلي فقط".

وأكمل إبراهيموفيتش: "لست في أفضل حالاتي 100%، ولذا ربما الأفضل هو أن أكون مشجعا وأشاهد اليورو عن المشاركة فيها".

وعن انضمام أوليفييه جيرو لميلان قال: "كلما كان عدد النجوم من الصف الأول أكبر في فريقنا كان الأمر أفضل بالنسبة لنا، نحن لا نملك الكثير من اللاعبين أصحاب البطولات السابقة، لو جاء سيكون مرحبا به".

وأردف مثيرا للجدل: "هل أنا أناني؟ يجب أن أكون كذلك، هناك الكثير من الملوك، لكن هناك إله واحد فقط وهو أنا، لكن دون زملائي في الفريق لم أكن لأقوم بأي شيء، وأنا أعلم ذلك جيدا".