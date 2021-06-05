المنفي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لمناقشة سبل التعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

يجري رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن زيارة المنفي إلى الإمارات والتي تستمر حتى الأحد المقبل، رافقه فيها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ورئيس المخابرات العامة حسين العائب، وفقا للعين.

ولم تصدر بيانات رسمية من المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، تكشف كواليس الزيارة، أو الملفات التي ستناقشها.

زيارة المنفي تعد الأولى له إلى الإمارات، لكنها الثانية للسلطة الجديدة في ليبيا، بعد جولة خليجية أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بداية أبريل/نيسان الماضي، كانت الإمارات إحدى محطاتها "الهامة"، حيث استقبل حينها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وعددا من المسؤولين، الدبيبة.

وتعهد ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء برئيس الحكومة الليبية، بدعم الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وجهودها لإرساء السلام والاستقرار.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن ليبيا ستتغلب على تحدياتها ونقف إلى جانب الشعب الليبي في هذه اللحظة الحرجة، معبرًا عن أمله في أن تؤدي خارطة الطريق الجديدة إلى الاستقرار والوحدة.

وتؤشر الزيارات الخارجية لرئيسي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على قوة مركزية التوجه العربي في السلطة الجديدة، لتحط بذلك ليبيا بالمطارات العربية ضمن بوصلة جديدة تستهدف إقامة سياسة دولية رصينة.

تأتي زيارة المنفي إلى الإمارات، في وقت شهد فيه البلد الأفريقي حراكًا كبيرًا في الأسبوع الأخير من انطلاق مفوضية للمصالحة الوطنية، مرورًا بمحاولة حلحلة أزمة المناصب السيادية إلى تمديد مهمة إيريني حول ليبيا.

كما تأتي الزيارة بعد يومين، من مباحثات أجراها المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أكدا خلالها أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، من كامل الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.