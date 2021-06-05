"انفجار عارض" يسفر عن قتيلين و6 مفقودين بمنجم فحم صيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

ذكر تلفزيون الصين المركزي، السبت، أن شخصين لقيا حتفهما وفُقد 6 إثر حادث في منجم للفحم بوسط البلاد.



وأضاف أن "الانفجار العارض" وقع في منجم فحم تديره شركة خنان خبي للفحم والكهرباء عصر الجمعة، وأن السلطات في إقليم خنان بدأت خطة للتعامل في حالات الطوارئ، وفقا لرويترز.

كانت حكومة الإقليم أعلنت الشهر الماضي موافقتها على إعادة فتح منجم آخر تديره خبي بعد إغلاقه لعدم امتثاله للقواعد التنظيمية.

وتجري الصين عمليات تفتيش على السلامة في مناجم الفحم بمختلف أنحائها لكن ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية يدفع شركات التعدين إلى زيادة الإنتاج لسد الفجوات في الإمداد.

وفي مايو/أيار، قالت الحكومة الصينية إنها ستعمل من أجل استقرار أسعار السلع الآخذة في الارتفاع مع تشجيعها لمنتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.