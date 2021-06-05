4 قتلى على الأقل في قصف تركي شمالي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل عدد من عناصر البيشمركة الكردية شمالي العراق، صباح السبت، في واقعة اختلفت الروايات حول سببها بين قصف تركي معتاد في المنطقة، وكمين لحزب العمال الكردستاني.



وقال مصدر أمني كردي وفقا لـ"العين" إن "4 من عناصر البيشمركة قتلوا وأصيب 6 بجروح في قصف جوي تركي على العمادية".

وذكر المصدر لـ"العين الإخبارية" أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي نفذت صباح اليوم قصفاً استهدف منطقة جبل متين شمالي محافظة دهوك، حيث ترابط قوة من البيشمركة الكردية".

وأضاف المصدر أن "القصف الجوي أسفر عن سقوط 4 قتلى من القوات الكردية و6 جرحى تتفاوت خطورة إصاباتهم"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

لكن وكيل وزارة البيشمركة، سربست لزكين، قال في تصريح لاحق تابعته "العين الإخبارية"، إن "ضحايا قوات البيشمركة سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال" الكردستاني.

وكانت القوات التركية جددت، الثلاثاء الماضي، قصفها لقرى وبلدات في محافظة دهوك إحدى مدن إقليم كردستان شمالي العراق.

وتشهد مدن إقليم كردستان قصفا بشكل شبه أسبوعي من الطيران العسكري والمدفعية التركية بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في القرى الجبلية داخل الحدود العراقية.

وسجلت الحكومة العراقية عدة احتجاجات على العمليات التي تقوم بها قوات أردوغان داخل أراضيها.