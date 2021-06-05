شكرا لقرائتكم لقاح كورونا غوتيريش يرحب بتبرع الولايات المتحدة بلقاحات لمبادرة كوفاكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستتبرع بملايين الجرعات من لقاح كوفيد - 19 لمبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة وكذلك لدول بمفردها ولموظفي الخطوط الأمامية للأمم المتحدة في المواقع الصعبة والخطيرة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "ممتن للغاية" للحكومة الأميركية لإدراجها أفرادا ودبلوماسيين وموظفين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 في برنامج التطعيم الأميركي.

كوفاكسين

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أعلن بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستتبرع بسرعة بتخصيص أولي قدره 25 مليون جرعة من فائض اللقاح في الخارج من خلال برنامج كوفاكس، الذي شارك حتى الآن 76 مليون جرعة فقط مع الدول المحتاجة.

بشكل عام، أعلن البيت الأبيض عن خطط لمشاركة 80 مليون جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية يونيو/حزيران، معظمها من خلال مبادرة كوفاكس.

وقال دوجاريك إن التبرع لموظفي الأمم المتحدة في الخطوط الأمامية سيسمح للموظفين "بالبقاء وتقديم الخدمات الحيوية للأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة وفعالة".

أضاف دوجاريك أن غوتيريش يجدد دعوته للبلدان لتقاسم اللقاحات، لا سيما مع البلدان التي تكافح مع طفرات وسلالات جديدة.

وقال "هناك حاجة ملحة لزيادة التضامن العالمي لضمان إتاحة اللقاحات للجميع في كل مكان".