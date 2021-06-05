شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 متطوع من «عونك يا وطن» يتعهدون بحماية البيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين – ”الخليج 365”

تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة مجتمعية تحت عنوان «أنا أتعهد بحماية البيئة» وذلك برعاية الشيخ محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق، وشارك في المبادرة أكثر من 1600 متطوع من جميع فئات المجتمع، عبروا من خلالها عن أهمية البيئة وضمان خلوها من التلوث، واستحضار الحلول التي من شأنها الحفاظ عليها واستدامتها

وعن المبادرة قال الشيخ محمد بن مسلم بن حم العامري: تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية من خلال العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، إضافة إلى إنشاء المحميات الطبيعية

وتابع: تأتي هذه الفعالية استكمالاً لسلسلة من الفعاليات والأنشطة، التي ينظمها فريق عونك يا وطن ضمن مبادرته للمسؤولية المجتمعية لأننا نهتم ببحث أهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة إيجاد حلول تسهم في استدامتها، من خلال رفع وعي الجمهور وخلق حالة من الفهم الحقيقي لأهمية وضرورة البيئة للمجتمعات.

وقال ابن حم: يتفاعل الأفراد أيضاً إيجابياً مع بيئتهم، ويقدمون ما بوسعهم في سبيل الحفاظ عليها، ما يعزز جهود المؤسسات، وتتميز الإمارات بتعدد بيئاتها والحفاظ عليها، ما يجعلها مقصداً للسياح من مختلف أصقاع الأرض للتمتع بجمالها ومستوى الحضارة الذي وصلت إليه خلال السنوات الماضية وأكد أن الأفراد هم العين الحارسة لبيئتهم من أي خطر يحيط بها.

ومن جانبها قالت سلام القاسم، منسق فريق عونك ياوطن التطوعي إن الفريق أقام العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والتثقيفية بهدف غرس مفهوم البيئة المستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة، وتضمنت هذه المبادرات مشاركة أفراد المجتمع في الفعاليات التوعوية بالمحافظة على البيئة في يوم البيئة العالمي.