شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 2150 متعافياً من «كورونا» و2188 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 246,510 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في كشف 2,188 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

‌‎كما أعلنت وفاة 5 حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1696.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت شفاء 2,150 مصاباً وتعافيهم التام، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى.