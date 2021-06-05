مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

قالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، إن مستجدات فيروس كورونا المستجد، شهدت تسجيل 6 إصابات جديدة فقط، دون تسجيل أي حالة وفاة.



وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية، أنها سجلت (40) حالة اشتباه بالفيروس الوبائي (كوفيد-19) في 10 محافظات، بينها 6 إصابات مؤكدة، منها 3 حالات في تعز، فيما بقيتها توزعت في كل من حضرموت وشبوة والبيضاء.

كما سجلت 27 حالة شفاء، 13 حالة منها في حضرموت، و8 في تعز، و6 في شبوة، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها (6773) حالة، منها (1325) حالة وفاة، و(3511) حالة شفاء.