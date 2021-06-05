شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان .. 511 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان 511 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت من بينها 35 حالة أضيفت إلى الأعداد الإجمالية للحالات في الأيام القليلة الماضية حيث عدّلت السلطات الأرقام بعد تأخر في الإبلاغ عن الفحوص الإيجابية.

كانت تايوان قد سجلت 472 حالة عدوى محلية أمس الجمعة. وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج إن الجزيرة تجري محادثات مع شركات أمريكية لتصنيع لقاحاتها للوقاية من المرض بعد محادثات مماثلة مع شركات أوروبية.

وطلبت تايوان الحصول على حوالي خمسة ملايين جرعة من شركة مودرنا الأمريكية ووصلت منها 150 ألف جرعة. كما طلبت عشرة ملايين جرعة من شركة أسترا زينيكا البريطانية السويدية.