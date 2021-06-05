شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات لسيدة السلفادور الأولى السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حكم على السيدة الأولى السابقة في السلفادور وشقيقها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال، أمس الجمعة.

وأعلن المدعي العام الحكم على آنا ليجيا دي ساكا وشقيقها، وكان زوجها الرئيس السابق أنطونيو ساكا قد حكم عليه بجرائم مماثلة قبل ثلاث سنوات.

وتتعلق الجرائم التي وقعت خلال فترة ولاية ساكا من عام 2004 إلى عام 2009 بمبالغ بلغت نحو 26 مليون دولار.

وأمس الجمعة أيضًا, اعتقل العمدة السابق لعاصمة البلاد سان سلفادور، الذي تم انتخابه قبل بضعة أشهر, ووضع قيد الإقامة الجبرية, حسبما ذكر مكتب المدعي العام والشرطة.