شكرا لقرائتكم خبر عن حذفت تغريدة للرئيس .. نيجيريا تحجب تويتر لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة النيجيرية، إنها ستحجب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أجل غير مسمى في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك بعد يوم من حذف الموقع تغريدة مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس النيجيري محمد بخاري حول حركة انفصالية.

ولم يتضح على الفور متى سيدخل الحجب حيز التنفيذ، إذ كان لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى «تويتر» حتى وقت متأخر من الجمعة، وقال كثيرون إنهم سيستخدمون شبكات اختراق الحظر "في بي إن" لتخطي الحجب والاستمرار في الوصول إلى الموقع، فيما سخر آخرون من الحكومة لاستخدامها المنصة ذاتها للإعلان عن إجراء التعليق.

وصرح وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، الجمعة، بأن المسؤولين الحكوميين اتخذوا هذه الخطوة لأن المنصة كانت تستخدم "لأنشطة قادرة على تقويض وجود الشركات في نيجيريا"