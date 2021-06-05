الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

05 يونيو , 2021
قال رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، يين ويدونغ، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.
وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من حزيران الجاري، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.
وأضاف يين في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.
وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.
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