مصرع ست مراهقات في حريق بمركز احتجاز عقابي في مصر

قضت ست مراهقات وأصيبت 19 في حريق اندلع بمركز احتجاز عقابي للفتيات في القاهرة، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون.

وقال مسؤول أمني أن حريقا اندلع مساء الخميس في المركز الواقع بحي المرج (شرق القاهرة) ما أسفر عن مصرع 6 فتيات وإصابة 19 ، موضحا أنه لم يتم التحقق بعد من أسباب الحريق.

واندلع الحريق في جناح واحد من المركز وأمكن السيطرة عليه قبل أن يمتد الى بقية المباني.

وتم توقيف مدير المركز الذي يؤوي 200 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاما، بحسب مسؤولين أمنيين.

وبسبب البنية التحتية القديمة للمنشآت في مصر، تقع حرائق من حين الى آخر، وقد قتل 20 شخصا على الأقل في آذار/مارس الفائت في حريق اندلع في مصنع للنسيج بشرق القاهرة، وفي آذار/مارس 2020، قتل سبعة مرضى في حريق في احد المستشفيات في دلتا مصر (شمال).