النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3،7) في السليمانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:11:32 هذا اليوم السبت بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد ( 26) كم جنوب شرق بحيرة دوكان من محافظة السليمانية".

وأضافت الوزارة إنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت الوزارة، المواطنين، الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".