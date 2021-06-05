القبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم 'دكة عشائرية' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية" في العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية للقضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بعد ورود إخبار من احد المواطنين من إلقاء القبض على اثنين متهمين بعد تنفيذهم لجريمة "الدكة العشائرية" في منطقة "الري" ببغداد، وضبطت بحوزتهم، مسدس نوع كلوك".

واضاف البيات انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".