"ضحكة بوتين" تثير القلق من "خطف الطائرات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إجابة مازحة في كلمتين أطلقها الرئيس الروسي قوبلت بضحكات متعالية في منتدى سان بطرسبرج لكنها حملت صدمة للأوروبيين.. فما السر؟

حين بدأ الصحفي ستاس ناتنزن توجيه أسئلته لرجل الكرملين القوي فلاديمير بوتين، أطلق سؤالا مباغتا عن إمكانية لجوء روسيا لخطف الطائرات لاعتقال أحد المعارضين.

واسترسل في السؤال: هل ستجبر روسيا طائرة متجهة من لندن إلى تايلاند على الهبوط في موسكو عندما تمر في الأجواء الروسية، إذا كان هناك شخص مطلوب على متنها؟"

كان طبيعيا أن ينفي بوتين لجوء بلاده إلى مثل هذه الطرق لكنه صمت للحظة ثم صدم الجميع بعدم استبعاده إمكانية القيام بذلك، مجيبا على السؤال بقوله: "لن أقول".

واستعان الصحفي بتورط بيلاروسيا – حليفة موسكو- في إجبار طائرة رايان إير" الإيرلندية على الهبوط القسري في مطار مينسك لاعتقال صحفي كان على متنها.

وظهر الصحفي المعتقل في وقت لاحق على شاشات التلفزيون ليعترف بلعب دور في تنظيم اضطرابات حاشدة ببيلاروسيا العام الماضي، بدأ في نهايتها بالبكاء وغطى وجهه بيديه.

ولدى موسكو قائمة سوداء من المطلوبين اعتقالهم ويتواجدون خارج الأراضي الروسية.