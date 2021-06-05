بأمر البنتاجون.. رفع علم الفخر "ممنوع" في القواعد العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبقى البنتاجون على السياسة الحالية لحظر عرض الأعلام غير الرسمية، معلنا عدم منح استثناء لعرض علم "الفخر" في قواعده العسكرية.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، فإن القرار "لا يعكس بأي حال من الأحوال أي نقص في الاحترام لأفراد مجتمع الميم".



ويعود قرار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بحظر رفع الأعلام غير الرسمية على قواعده العسكرية إلى يوليو/تموز 2020، في محاولة لحظر رفع العلم الكونفيدرالي وغيره من الأعلام التي تزيد التوترات العرقية.

وأكد كيربي عدم تغيير السياسة لاستثناء علم الفخر "ينبع من القلق بشأن التحديات الأخرى للسياسة التي قد يولدها سياسة الاستثناءات".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تفويضًا شاملاً للمواقع الدبلوماسية لرفع علم قوس قزح بجوار العلم الأمريكي في السفارات والقنصليات.

وبحثت وزارة الدفاع الأمريكية، رفع علم الفخر على مقارها في عام 2012، قبل أن تعود في عام 2020 وتقرر وقف هذه السياسة تجنبا لأي توترات.

لكن معارك أخرى تدور حول رفع العلم نفسه، خاصة بعد رفض مقاطعة غراند ترافيرس طلبًا من عمدة مدينة ترافيرس جيم كاروثرز لرفع علم الفخر على سارية المركز الحكومي خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

ويثير الطلب أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت المقاطعة أو المدينة لها القول الفصل في قرارات المبنى المملوك بشكل مشترك.

ويسعى داعمو خطوة رفع علم الفخر على المباني الحكومية الأمريكية إلى إعلان يونيو/حزيران من كام عام شهرا لـ"علم الفخر" في مدينة ترافيرس نفسها.