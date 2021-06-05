شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة السعودية تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لـ 5 فئات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئة كبار السن من 60 عاما وأكثر.



كما أتاحت "الصحة" إمكانية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح لأربع فئات أخرى، تشمل مرضى السرطان النشط ومرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء ومرضى السمنة المفرطة، على أن تكون الحالة مثبتة بتقرير طبي حديث ومختوم بختم المنشأة الصحية التابعة لوزارة الصحة.