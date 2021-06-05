شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: العراق معرّض لخطر فقدانه زراعياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، من أن 54% من الأراضي الزراعية في البلاد معرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح، والتصحر يوثر في 39% من مساحة العراق.

وقال صالح في كلمة له في اليوم العالمي للبيئة: «إنه من الواجب التأسيس لبرنامج (إنعاش بلاد ما بين النهرين) لمواجهة التغيرات المناخية الخطيرة التي تضرب العراق الآن بشدة، عبر خارطة طريق شاملة تركز على تنويع الاقتصاد واستخدام الأراضي والحفاظ على موارد المياه، الأمر الذي يستوجب استنفاراً وطنياً حكومياً وتشريعياً ومدنياً من أجل ذلك».

وتابع أن «7 ملايين عراقي تضرروا من الجفاف والنزوح الاضطراري، وعدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليوناً اليوم إلى 80 مليوناً بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ».

ورأى صالح، أن «بناء السدود على نهري دجلة والفرات أدى إلى نقص متزايد في المياه بات يُهدد إنتاجنا الزراعي وتوفير مياه الشرب وزحف اللسان الملحي نحو شط العرب، وقد يواجه البلد عجزاً يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2035».

ولفت إلى أن «ملف المياه يستوجب حواراً صريحاً وبناء بين العراق وتركيا وإيران وسوريا يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة».