مقتل 5 وإصابة 4 من «البيشمركة» في هجوم لحزب العمال بدهوك

بغداد: زيدان الربيعي

أعلن وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كردستان سربست لزكين، السبت، عن مقتل خمسة وإصابة أربعة من البيشمركة بهجوم لحزب العمال في محافظة دهوك.

وقال لزكين في بيان، إن «ضحايا قوات البيشمركة سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال (البككه) في جبل متينا أمام قضاء العمادية في محافظة دهوك».

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من الجهد الهندسي في قوات البيشمركة وإصابة أربعة آخرين أثناء قيامهم بواجب تمشيط ورفع الألغام والحواجز في تلك المنطقة، مبيناً أن الهجوم وقع في الساعة الخامسة فجراً.